وداد بوشماوي تستعرض مع الرئيس الباجي مشاريع لمجموعة من كبار المستثمرين

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الاثنين 09 أكتوبر 2017 بقصر قرطاج وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
وأفادت وداد بوشماوي أن اللقاء تناول الوضع الاقتصادي بالبلاد حيث تمّ التأكيد على ضرورة العمل على ارساء مناخ اجتماعي ملائم للأعمال والاستثمار داخل المؤسسات والمنظمات
كما تدارس اللقاء مقترحات اتحاد الأعراف بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2018 وشدّدت رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على أهمية أن يدرج مشروع قانون الميزانية في سلّم أولوياته، التشجيع على الاستثمار والتصدير والتصدّي للاقتصاد الموازي ومراعاة القدرة الشرائية للتونسيين
واستعرض اللقاء كذلك مشاريع لمجموعة من كبار المستثمرين والآليات الممكنة للتسريع بانجازها بما من شأنه أن يساهم في خلق الثروة وتوفير مواطن جديدة ودفع عجلة التنمية خاصّة في المناطق الداخلية
المصدر : رئاسة الجمهورية