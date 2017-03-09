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وداديّة قدماء البرلمانيين عند الباجي قايد السبسي لتجاوز رواسب الماضي

وداديّة قدماء البرلمانيين عند الباجي قايد السبسي لتجاوز رواسب الماضي

سياسة, عربي | 09/03/2017 |
amicale des parlementaires tunisie

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الخميس 09 مارس 2017 وفدا عن وداديّة قدماء البرلمانيين التونسيين يتقدّمهم كاتب عام الودادية الأزهر amicale des parlementaires tunisieالضيفي
وأفاد سمير العبيدي منسّق اللجنة القانونية بالوداديّة أن اللقاء مع رئيس الدولة تمحور حول سبل دعم مشروع قانون المصالحة الوطنيّة وحاجة البلاد المتأكدة والعاجلة لتكاتف جهود كل القوى الوطنيّة لتجاوز رواسب الماضي والمضي قدما في بناء مستقبل مشرق لكل التونسيين والتونسيات

وللتذكير فإن عدة وزراء من العهد السابق قد صدرت عليهم أحكاما قاسية أخيرا استنكرها جزء كبير من الرأي العام الوطني ورأى فيها تشفيا لا مبرر له