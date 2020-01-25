وحدات من الجيش السوري تطهر بلدة تلمنس من الإرهابيين وتلاحق فلولهم بريف إدلب

تابعت وحدات من الجيش السوري عملياتها العسكرية وتمكنت من السيطرة على بلدة « تلمنس » الاستراتيجية الواقعة على تخوم المزارع الشرقية لمدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي الشرقي، بعد معارك عنيفة مع إرهابيي : هيئة تحرير الشام
وقال مراسل وكالة « سبوتنيك » الروسية أن وحدات من الجيش السوري دخلت أحياء بلدة « تلمنس » الاستراتيجية بعد تمهيد ناري كثيف على خطوط دفاع « هيئة تحرير الشام »، الواجهة الحالية لتنظيم « جبهة النصرة »، وتمكنت من بسط سيطرتها بشكل كامل على البلدة
ومع السيطرة على « تلمنس » بات الطريق الذي يصل بين مدينتي « سراقب » و »معرة النعمان » مرصود ناريا، بما في ذلك معسكر « وادي الضيف » الذي استولت عليه تنظيمات إرهابية متنوعة الجنسيات في العام 2014 بقيادة تنظيم « جند الأقصى » المبايع لداعش، والذي أسسه الإرهابي « أبو عبد العزيز القطري »، الفلسطيني الجنسية بعد تفجير سلسلة من الأنفاق بكميات هائلة من المتفجرات، أعقبها ارتكاب مجزرة دموية بحق حامية المعسكر تخللها عمليات « ذبح » شنيعة
وأضاف المراسل أن عملية التمهيد الناري ما زالت مستمرة وسط غارات جوية مكثفة للطيران الحربي باتجاه خطوط امدادهم الخلفية في المنطقة
وتقع بلدة تلمنس على الأطراف الشرقية لمدينة معرة النعمان، وتتداخل مزارعهما على أقل من 1كم من مركزهما
الجيش السوري مصمم على اجتثاث ما تبقى من الإرهاب في إدلب وغرب حلب
أكد مصدر عسكري أن الجيش العربي السوري مصمم على وضع حد نهائي لخروقات واعتداءات تنظيم جبهة النصرة الإرهابي والمجموعات التي تتبع له على المدنيين في المناطق الآمنة ومواقع الجيش في حلب وإدلب
وقال المصدر لـوكالة « سانا » : إن تنظيم جبهة النصرة يستمر والمجموعات الإرهابية المسلحة التي تقاتل معه بخروقاتهم المتكررة في منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب وغرب حلب مستهدفين باعتداءاتهم اليومية المناطق السكنية ومواقع قواتنا المسلحة بالقذائف الصاروخية المتنوعة والمفخخات التي تؤدي إلى ارتقاء شهداء وتنشر الموت والدمار والخوف في أوساط المدنيين الآمنين وهذا ما لا يمكن السماح باستمراره
وأضاف المصدر: أن حياة المدنيين الأبرياء أمانة يعتز الجيش العربي السوري بحملها وهو مصمم على وضع حد نهائي لهذه الخروقات المتكررة والعمل على إعادة الحياة الطبيعية إلى تلك المناطق
وأكد المصدر أن : أعمال الجيش لن تختزل بالرد على مصادر نيران التنظيمات الإرهابية المسلحة بل ستشمل عمليات ميدانية كاسحة لا تتوقف قبل اجتثاث ما تبقى من الإرهاب المسلح بكل مسمياته وأشكاله