أنتهت منذ قليل جلسة التفاوض بين وفد الاتحاد والحكومة . ونسجل بالمناسبة ان وجهات النظر مازالت متباعدة فيما يتعلق بالزيادات في اجور أعوان الوظيفة العمومية . و قد تمسك وفد الاتحاد خلال الجلسة بضرورة تمتيع اعوان الوظيفة العمومية بزيادات مجزية تعوض عن تدهور مقدرتهم الشرائية . كما تم التطرق خلال الجلسة لموضوع حضائر ما بعد الثورة وتم الاتفاق على مواصلة التفاوض بشأنه خلال الجلسة القادمة في الاسبوع المقبل
وقد تكون وفد الاتحاد من الاخوة الأمناء العامون المساعدون منعم عميرة و حفيظ حفيظ و أنور بن قدور ومحمد علي البوغديري والخبير الاخ سامي العوادي
الاتحاد العام التونسي للشغل