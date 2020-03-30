وباء كورونا : عدد الأموات في تصاعد في الولايات المتحدة

سجلت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 486 حالة وفاة، الإثنين 30 مارس، وفقًا لإحصاء شبكة سي.ن.ن
وتعد هذه الحصيلة هي أكثر الوفيات المُبلغ عنها في الولايات المتحدة منذ تفشي الوباء في البلاد. وفي يوم الأحد، كان هناك 456 حالة
وحتى الآن، يوجد 2915 حالة وفاة تم الإبلاغ عنها في الولايات المتحدة
وفي وقت سابق الإثنين، أظهر إحصاء لـشبكة سي.ن.ن أن هناك ما لا يقل عن 151.680 إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد مدد المبادئ التوجيهية للتباعد الاجتماعي حتى 30 أفريل المقبل