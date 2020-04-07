وباء الكورونا بتونس : تسجيل 27 حالة إصابة جديدة وبلوغ 623 حالة مؤكدة

الوضع الوبائي اليومي لفيروس الكورونا « كوفيد-19 » بتونس
تسجيل 27 حالة جديدة
تعلم وزارة الصحة أنه بتاريخ 06 أفريل 2020، تم تسجيل 27 حالة إصابة جديدة من مجموع 549 تحليلا مخبريا (المخبر المرجعي بمستشفى شارل نيكول: 273 تحليلا، مخبر معهد باستور تونس: 154 تحليلا، مخبر مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير: 50 تحليلا، مخبر مستشفى فرحات حشاد بسوسة : 54 تحليلا، مخبر مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس: 18 تحليلا) ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 623 حالة مؤكدة من بين 8274 تحليلا جمليا، تتوزع على 22 ولاية كالآتي:
تونس 144
أريانة 76
بن عروس 61
منوبة 31
نابل 11
زغوان 02
بنزرت 16
باجة 02
الكاف 05
سوسة 57
المنستير 26
المهدية 11
صفاقس 29
القيروان 05
القصرين 02
سيدي بوزيد 05
قابس 09
مدنين 62
تطاوين 18
قفصة 11
توزر 01
قبلي 39
عدد الوفيات 23 : 04 صفاقس، 04 سوسة، 03 أريانة، 01 الكاف، 01 المهدية، 01 تطاوين، 01 بنزرت، 02 تونس، 02 مدنين، 01 منوبة، 01 سيدي بوزيد، 01 نابل، 01 بن عروس
ومن جانب آخر، تعلم الوزارة أنه في إطار المتابعة الحينية للوافدين تم إلى حد هذا التاريخ إخضاع 19261 شخصا للحجر الصحي الذاتي، 19126 منهم أتموا فترة المراقبة الصحية و135 مازالوا تحت الحجر الصحي والمراقبة الصحية اليومية
كما وقع إخضاع حوالي 3000 شخصا من بين المخالطين للحالات المؤكدة للحجر الصحي الذاتي
هذا، وتؤكد وزارة الصحة أن التحاليل المخبرية تجرى بالأساس للحالات المشتبهة والمحتمل إصابتها بالمرض حسب تعريف الحالة المعتمد حاليا
وتسجل وزارة الصحة أن هذا التطور في الوضع الوبائي ينبئ بمزيد انتشار المرض خلال الأسابيع القادمة طالما أن الإجراءات التي ما فتئت الوزارة تذكر بوجوب الالتزام بها، لم يقع احترامها في عديد المناسبات بكثير من المناطق
كما تدعو وزارة الصحة، بكل إلحاح، كافة المواطنين للالتزام الكامل باحترام القانون وكل الإجراءات المتخدة من قبل السلطات في هذا الصدد وخاصة منها إيواء المصابين بالمستشفيات ومراكز الإيواء وذلك لاحتواء المرض والحد من انتشاره