والي الكاف يسمح بنشر وباء الكورونا في جهته على أوسع نطاق

قدّم والي الكاف، مختار النفزي، ترخيصا مكتوبا يسمح لرئيس المكتب الجهوي لحركة النهضة الإخوانية بالكاف وأعضائه بالتنقل خلال فترة حظر الجولان والحجر الصحّي العامّ
أصدر والي الكاف مختار النفزي القرار أسفله لفائدة حركة النهضة الإخوانية بجهته ليسمح لأعضائها بالدوس على قرارالحجر الصحي المفروض على كامل البلاد توقّيا من تفشي وباء الكورونا
قرار الوالي هذا الذي أمضاه المعتمد الأول باسم الوالي يسمح للخوامجية بحرية التنقل و نشرالوباء إذ هم الوباء عينه وأخطر من الوباء
أما التستر وراء مقولة أن حزب النهضة الإخواني جزء من المجتمع المدني فذرالرماد في العيون و تعليل لا يستقيم بالمرة . والسماح لأعضائه بالتحرك سيمكنهم من نشر فكرهم الإخواني المدمر و لا ينبئ بأي خير