والله نِمْشي نَزْحَفْ على كِرْشِي باشْ نوَرِّيه الّي هو أكبر كارثة حلّتْ بالبلادْ

يا عباد اسمعوا وعوا
هل اتيحت لكم فرصة كهذه لدحض الغنوشي؟ لاول مرة في حياته يعرض نفسه لنقول فيه كلمتنا الحسم
فرصة لن تعاد يا مدام سعاد. كالتي اتاحاها لنا بنو كليب وجدي غنيم، رفيق دربه، حين شتم البجبوج ليلة توديع جثمانه . هبة هبالْ من الشعب التونسي في ربع ساعة فهمناه قدره وهبلناه
فبحيث هذا النوع من البشر ما ينفع فيه لا حبوسات لا عنف. يوليلك ضحية ويلعبلك فيها اب روحي ويولي يحكم في كل شيء من وراء الستار. اما وقت يجيك وجه لوجه ويدخل للمعركة الانتخابية ويقولك تحبني ولا ما تحبنيش ؟ اش تعمل وقتها ؟ وقت تعرف اللي هو 8 سنين مغلب عليك هو وانصارو
يا ولدي والله نمشي نزحف على كرشي باش نوريه في الاخر الي هو بالذات اكبر كارثة حلت في البلاد واللي هو في تونس ما يجي كان حمارا يحمل اصفارا فاصل صفر
فاغتنموا الفرصة ايها الناخبون وانتم يا مترشحون استرجلوا وانسحبوا حتى نرى عدونا جيدا جدا جد
فاضي شغُلْ
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La seule vraie bataille qui vaille : C’est de laisser un face à face. Besma Belaid-Rached Ghannouchi dans la circonscription Tunis 1. Un face à face entre l’islam politique et la Tunisie républicaine, moderniste et laïque. Quelle belle occasion de jauger la force des uns et des autres dans ce combat à mort.
Mais cette pseudo « 3ayla eddymoukratya el wassatya » sauront ils se désister pour laisser libre cours à ce combat de puristes sans gants, sans triche, sans arbitrage, sans wifak ?
Fadhi Ch’ghol