واشنطن تتحرك للردّ بالقوة العسكرية ضد أي هجوم إيراني محتمل

حذر المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران، براين هوك، الجمعة، من أن الولايات المتحدة تتحرك لتكون مستعدة « للرد بالقوة العسكرية » إذا تعرضت لهجوم من إيران
وقال براين هوك في مؤتمر صحفي بالسفارة الأمريكية في لندن، « نضع أنفسنا في وضع يمكننا من الرد عليه بالقوة العسكرية إذا تعرضنا لهجوم من إيران »، مضيفا : « لقد كنا نستجيب للتهديدات الإيرانية في المنطقة وشاركنا تلك المعلومات مع العديد من الأشخاص حول العالم »، وتابع : لقد وضعنا أنفسنا في موقف دفاعي صارم. نحن نفكر في اتخاذ خطوات كبيرة لاستعادة الردع
واتهم هوك إيران بـ »انتهاك القانون البحري » عن طريق تعطيل أجهزة الإرسال والاستقبال للسفن التي يتعين عليها بث هويتها وموقعها في منطقة الخليج
وأشار المبعوث الأمريكي الخاص بإيران أن الهجمات على ناقلات النفط في منطقة الخليج، قبل أسابيع، رفعت من تكلفة تأمين الملاحة البحرية في الخليج، متهمًا إيران بـ »تهديد حركة الملاحة في الخليج » و : تخويف سوق النفط العالمي، بحيث يؤثر ذلك على أسعار النفط لتستفيد طهران بتلك الزيادة
وأوضح أنه : لن تكون مفاجأة إذا شاركت دول في تأمين حركة ملاحة سفنها في الخليج
إيران تتقدم بشكوى لمجلس الأمن حول « انتهاك » أجوائها بالطائرة المسيرة الأمريكية
أعلن نائب وزير الخارجية الايرانية للشؤون القانونية غلام حسين دهقاني، أن وزارة الخارجية الإيرانية قدمت شكوى رسمية إلى مجلس الأمن بشأن انتهاك الطائرة المسيرة « درون » الأمريكية لأجوائها
وقال دهقاني، حسبما نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية، إن وزارة الخارجية الإيرانية « تقدمت بشكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وأمينها العام وذلك استنادا إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة
وأضاف أن الرسالة إشارة إلى أنه « في حال تكرار مثل هذه الانتهاكات فإن إيران تحتفظ بحقها في الدفاع عن حدودها المائية والتصدي لاي عدوان »، على حد وصفه
وتابع، بحسب الوكالة، أن : الجانب الأمريكي يدعي أن طائرة التجسس لم تدخل المجال الجوي الإيراني، وهو بالطبع لا يمكن أن يثبت مثل هذا الادعاء لأن الطائرة سقطت بعد استهدافها داخل الاراضي الإيرانية
كانت السلطات الإيرانية أعلنت قبل أقل من أسبوعين، إسقاط طائرة بدون طيار أمريكية بعد دخولها الأجواء الإيرانية، في الوقت الذي تنفي فيه الإدارة الأمريكية ذلك وتؤكد أن الطائرة كانت في الأجواء الدولية فوق مياه الخليج، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تراجعه عن ضربة عسكرية كانت موجهة لإيران في أعقاب إسقاط تلك الطائرة