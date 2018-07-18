هيّا سيدي خويا، حزب جنيدي عبد الجواد ينسحب من الحكومة

حزب المسار ينسحب من الحكومة
إن المكتب السياسي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي المجتمع يوم الثلاثاء 17 جويلية 2018 تنفيذا لقرارات المجلس المركزي المنعقد يومي 07 و 08 جويلية 2018
1. يسجّل قرار الرّفيق سمير الطيب تجميد مسؤوليته كأمين عام للحزب ما دام متحملاً لمسؤولية حكومية، كما صرّح بذلك في المجلس المركزي يوم 8 جويلية 2018
2. يقرّ نتائج التصويت الذي قرّره المجلس المركزي في مسألة البقاء في الحكومة من عدمه والذي أسفر عن أغلبية من أعضاء المجلس المركزي لفائدة قرار الخروج من حكومة السيد يوسف الشاهد. وعلى ضوء هذه النتائج، يعلن المكتب السياسي انسحاب حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي من هذه الحكومة ويؤكّد أنه أصبح غير معنيّ ّبمستقبلها وبسياساتها وتوجّهاتها وبكل ما يشوب حولها من تجاذبات وصراعات لا تمت للمصلحة الوطنية بصلة
حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي
المنسّق العام جنيدي عبد الجواد
بلاغ صحفي