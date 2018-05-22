جنازة هيئة سهام بنت صدرين ستُقَامُ رسميا نهاية شهر ماي الجاري

أكدت جريدة الشروق أن رئيسة هيئة ما يسمى الحقيقة والكرامة سهام بنت صدرين تسلمت اليوم الثلاثاء مراسلة رسمية من رئاسة الحكومة تعلمها فيها بانتهاء عمل الهيئة بنهاية شهر ماي وانتهاء الأربع سنوات وهي المدة المحددة لعملها وطالبتها بتسليم تقريرها الاداري والمالي للرئاسات الثلاث حسب ما ينص عليه قانون عملها كما طالبتها بتسليم وثائقها الى الأرشيف الوطني وأنهاء ألحاق كل الموظفين الذين ألحقوا بالهيئة والعودة الى مواقعهم الإدارية السابقة
للتذكير فإن مجلس نواب الشعب رفض طلب تمديد عمل الهيئة المذكورة في جلسة صاخبة مشهودة دافع فيها الخوانجية بكل قوة عن عميلتهم سهام لكن الأغلبية سحقتهم