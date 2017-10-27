هيئة كبارالعلماء في السعودية تحذر من اتحاد فتنة القرضاوي والغنوشي

حذرت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، الخميس، من خطر الاتحادات التي تصنف نفسها على أنها علمية، وهي بالأساس قامت على أفكار حزبية، وأغراض سياسية، ولا تمت للعلم والعلماء بصلة
حذرت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، الخميس 26 أكتوبر، من الاتحادات التي تصنف نفسها على أنها علمية وهي بالأساس « قائمة على أفكار حزبية وأغراض سياسية » مثل الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الذي يرأسه يوسف القرضاوي، الذي يعتبر الزعيم الروحي لجماعة الإخوان المسلمين
جاء ذلك في بيان حيث قال الهيئة: « إنه من خلال رصدنا لما يصدر عن هذه الاتحادات، لا سيما ما يسمى بـ ’الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين »‘ لاحظنا أنه ينطلق من أفكار حزبية ضيقة، مقدماً مصلحة حركته على مصلحة الإسلام والمسلمين، وكان لهذا الاتحاد دور في إثارة الفتن في بعض الدول الإسلامية والعربية على وجه الخصوص
تابعت الهيئة في بيانها: ننصح الجميع، ولا سيما طلبة العلم بالابتعاد عن الانتساب إلى هذه الاتحادات، كما ننصح طلبة العلم في المملكة العربية السعودية بعدم الانتساب إلى أي اتحاد أو مجمع غير معتمد من الدولة
ويرأس القيادي الإخواني يوسف القرضاوي ما يعرف بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وينوبه الإخواني التونسي راشد الغنوشي، ويضم في عضويته قيادات من فروع التنظيم الدولي للإخوان في عدة دول
والقرضاوي مدرج على لائحة الإرهاب التي أصدرتها كل من السعودية والإمارات ومصر والبحرين
المصدر : سي.ن.ن و سكاي نيوز