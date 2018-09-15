هيئة سهام بنت صدرين ما زالت تصول وتجول وكأن شيئا لم يكن

أودعت هيئة سهام بنت صدرين أو ما يسمى « الحقيقة والكرامة » بالدائرة القضائية المتخصصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 1، يوم الخميس 13 سبتمبر، أولى ملفات انتهاكات ما يعرف بأحداث جانفي 1984، أي « أحداث الخبز » التي شهدتها تونس خلال فترة الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة
وبحسب بنت صدرين وهيئتها، فإن المتورطين في الملف، هم رئيس الدولة والوزراء، وكل من أعطوا الأوامر بقتل وتعذيب المحتجين، ومن بين هؤلاء من هو متهم بالقتل العمد أو بمحاولة القتل، وهناك أيضا من قاموا بإطلاق النار بشكل مباشر على المتظاهرين
وإلى جانب وفد من هيئة سهام بنت صدرين ، حضر أفراد من عائلات الضحايا، مؤكدين أهمية المحاسبة وكشف حقيقة ما حصل في تلك الفترة
وتلقت الهيئة 1230 ملفا يتعلق بـ »أحداث الخبز » في 1984، وتتوزع، حسب الانتهاكات، إلى 85 ملفا حول انتهاك القتل العمد، و213 ملفا حول انتهاك الإصابة أثناء الاحتجاجات أو بمناسبتها، و932 ملفا حول انتهاكات الإيقاف التعسفي والتعذيب والسجن
وأكدت سهام بنت صدرين ، في تصريح إعلامي، أن الملفات المقدمة للمحكمة بلغت 13 ملفا تتضمن سبعة قتلى وستة جرحى، إذ تم استعمال الرصاص في مواجهة الاحتجاجات التي اندلعت بعد إعلان رفع أسعار الخبز في العام 1984، مضيفة أن عدد المتهمين في هذا الملف وصل إلى 14 شخصا، وأنه تم التعرف على هوية عون من ولاية صفاقس قام بإطلاق النار على المحتجين رغم أنه ليس من القوات الحاملة للسلاح
بدوره، أكد عضو هيئة بنت صدرين، عادل المعيزي، في تصريح لـ »العربي الجديد » الصادرة في لندن، أن هيئة سهام بنت صدرين تناولت في ملف « أحداث الخبز » الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مبينا أن الفصل 8 من قانون هيئة سهام بنت صدرين ينص على إحالة الانتهاكات الجسيمة التي تثبت لدى الهيئة إلى الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية
وبّين المعيزي أن ضحايا « أحداث الخبز » ليسوا فقط من محافظة صفاقس، بل شملت الانتهاكات كامل تراب الجمهورية، وبالتالي سيشمل الملف إحالات أخرى على دوائر قضائية في العديد من الولايات، خاصة في ظل عمليات القتل والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وأيضا التعذيب الذي طال الجرحى
وقال المعيزي إنّ خصوصية هيئة سهام بنت صدرين تجعل عمل الهيئة مختلفا عن العمل التقليدي، مؤكداً أن المعنيين بالانتهاكات في هذا الملف، بدءاً من سلسلة القيادة وصولاً إلى المنفذ المباشر، ومن يقوم بالتعذيب والقتل، وبالتالي الملف يهم المسؤولين الكبار في الدولة، وكذلك الذين أصدروا الأوامر أو خططوا للقيام بهذه الانتهاكات الجسيمة
وأفاد المتحدث ذاته بأن هناك ملفات ستحال على دوائر قضائية متخصصة في الأيام المقبلة
ومن المنتظر أن تودع هيئة سهام بنت صدرين قريبا ملفا لدائرة بنزرت يتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، كما ستودع لدى الدائرة القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية ملفات أخرى تتعلق بالفترة من 1955 إلى 2013، وستشمل ضحايا الانتهاكات المرتكبة ضد النقابيين في 1978 بصفاقس، وأحداث الثورة التونسية في جانفي 2011
ويشار إلى أن هيئة سهام بنت صدرين سبق أن أحالت 20 ملفا من فترات زمنية مختلفة إلى عدد من الدوائر القضائية المتخصصة في العديد من المحافظات، من بينها تونس ونابل وقفصة وقابس والكاف وسوسة والمنستير
للتذكير فإن مجلس نواب الشعب قد رفض التمديد لهذه الهيئة في جلسة علنية وهي تتصرف منذ شهر ماي الفارط خارج القانون
عن العربي الجديد