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هيئة حماية الذئاب

هيئة حماية الذئاب

سياسة, عربي | 08/06/2017 |
ghannouchi hafedh

كتبت البارحة النائبة بمجلس نواب الشعب فاطمة المسدي عن كتلة نداء تونس التدوينة أسفله على صفحتها في الفايسبوكmseddi fatma

الهيئة العليا لحماية الذئاب لا تمثلني ولا تمثل الكثير من مناضلي نداء تونس
حسب رأيي الشخصي أن ما يحدث على مستوى العالم العربي جعلت من حركة الاخوان في كل البلدان العربية تبحث عن حماية سياسية وفي تونس ارتأت النهضة التسريع في تحالف استراتيجي مع تيار معين في النداء يعيش حالة أزمة. رأى البعض في النداء هذا التحالف المستعجل في يوم و ليلة طوق نجاة من الضغط اليومي عليه فقرر في هذا الشهر الفضيل أن يقمع أغلبية النداءيين و يفرض سياسة الأمر الواقع دون حوار ليبني هيئة مشتركة بين النداء والنهضة هيئة حماية الذئاب
انا اعبر عن اعتراضي الصريح لهذه السياسة

وأضافت

بداية اريد ان اعتذر للزملاء في كتلة نداء تونس الذين فهموني خطأ ما أردت أن أقوله عندما تحدثت عن الذئاب ولا اقصد احد منهم و لكني غير موافقة على التمشي الاخير للكتلة و قراراتها الأخيرة التي تتناقض مع قناعاتي و لذا قررت الانسحاب من كتلة نداء تونس.