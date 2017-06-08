كتبت البارحة النائبة بمجلس نواب الشعب فاطمة المسدي عن كتلة نداء تونس التدوينة أسفله على صفحتها في الفايسبوك
الهيئة العليا لحماية الذئاب لا تمثلني ولا تمثل الكثير من مناضلي نداء تونس
حسب رأيي الشخصي أن ما يحدث على مستوى العالم العربي جعلت من حركة الاخوان في كل البلدان العربية تبحث عن حماية سياسية وفي تونس ارتأت النهضة التسريع في تحالف استراتيجي مع تيار معين في النداء يعيش حالة أزمة. رأى البعض في النداء هذا التحالف المستعجل في يوم و ليلة طوق نجاة من الضغط اليومي عليه فقرر في هذا الشهر الفضيل أن يقمع أغلبية النداءيين و يفرض سياسة الأمر الواقع دون حوار ليبني هيئة مشتركة بين النداء والنهضة هيئة حماية الذئاب
انا اعبر عن اعتراضي الصريح لهذه السياسة
وأضافت
بداية اريد ان اعتذر للزملاء في كتلة نداء تونس الذين فهموني خطأ ما أردت أن أقوله عندما تحدثت عن الذئاب ولا اقصد احد منهم و لكني غير موافقة على التمشي الاخير للكتلة و قراراتها الأخيرة التي تتناقض مع قناعاتي و لذا قررت الانسحاب من كتلة نداء تونس.