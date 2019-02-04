هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي تُندّد بموقف عميد المحامين

رســـالة مفتوحـــة الــــى عمــــوم المحاميـــن
يهم هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي احاطة جميع الزميلات والزملاء بما يلي
في إطار إحياء الذكرى السادسة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد من قبل الهيئة الوطنية للمحامين أعلمنا الموظف بالهيئة الوطنية للمحامين السيد « عبد الله » هاتفيا أن عميد المحامين قرر إدراج مداخلة لهيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي ضمن البرنامج الذي سبق إعداده والإعلان عنه
وإذ تعتبر هيئة الدفاع عن الشهيدين أن عميد المحامين قد تصرف بطريقة غير لائقة ودون ذوق فإنها تعتذر لعموم المحامين عن الحضور في هذه المناسبة الرمزية بالغة الأهمية لضعف محتواها ولسوء تنظيمها ولكونها من المتوقع أن تعقد في قاعة شبه فارغة والأهم من كل ذلك أن الغرض منها لا يتعدى مجرد ذكر دور العميد وبطولاته في الدفاع عن قضية الشهيد شكري بلعيد صلب التقرير الأدبي عند انتهاء عهدته الجارية
كما لا يفوت هيئة الدفاع عن الشهيدين التأكيد أن إحياء ذكرى الشهيد شكري بلعيد هو في حقيقة الأمر تتويج لمسار من المفترض أن يتأسس على مجهودات متواصلة طيلة السنة في الدفاع عن القضية والسعي الدؤوب لكشف الحقيقة وحشد الدعم وتجاوز التعطيلات القضائية التي تحف بالملف
وللتذكير فإن عميد المحامين الحالي لم يكلف نفسه عناء الحضور بأي من جلسات المحاكمة أو حتى تكليف عضو هيئة لتمثيله والحال أن الهيئة الوطنية للمحامين صاحبة مركز قانوني بوصفها قائمة بالحق الشخصي بل ولم يقم حتى بمجرد إصدار بيان لمساندة هيئة الدفاع أمام ما تتعرض له من هرسلة وتشويه
تونس في 04|02|2019
عن هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي