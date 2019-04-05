هيئة الدفاع الدولية عن لطفي ابراهم ترد على ادعاءات نيكولا بو

قضية لطفي ابراهم ضد نيكولا بو
المكان المحكمة الجزائية بباريس
أحداث الجلسة
1/حضر المتهم نيكولا بو وبعد استنطاقه من طرف المحكمة رافع عنه محاميه ملاحظا أن المشتكى به لم يقصد الاساءة الى وزير الداخلية السابق لطفي ابراهم
وأضاف محامي المتهم أنه تفاجأ بحضور لطفي ابراهم بجلسة 26/10/2018 وبحضور هيئة المحامين للدفاع عن حقوق لطفي ابراهم وذكر حرفيا بمرافعة اليوم انه خرج من المحكمة خائفا
ولاحظ ايضا ان وسائل الاعلام التونسية وصفحات التواصل الاجتماعي هاجمت نيكولابو دفاعا عن لطفي ابراهم قصد التأثير على الرأي العام التونسي والدولي وخاصة على القضاء الفرنسي
2/حضرت هيئة الدفاع عن لطفي ابراهم
ورافعوا لرد دفوعات محامي المشتكى به وتمسكنا بان المقالات التي كتبها ولايزال يكتبها نيكولابو تمس من صورة لطفي ابراهم بصفة خاصة ومن الامن القومي التونسي والعلاقات الدولية لتونس بالبلدان الصديقة والشقيقة
وعن حضور هيئة الدفاع الدولية بجلسة اليوم كانت مطابقة للقانون الفرنسي
وخلافا لما ذهب اليه محامي المشتكى به فنحن محامون تترافع في قضية عادلة
اما عمّا نُشر بوسائل الاعلام التونسية وبصفحات التواصل الاجتماعي بتونس وغيرها فقد بَيَّنَّا للمحكمةانها آراء تلزم أصحابها وباعتبار ان لطفي ابراهم شخصية عامة وطبعا سيكون دائما محل متابعة اعلاميا وسياسيا
وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية الى جلسة يوم 21/06/2019 لإتاحة الفرصة لهيئة الدفاع للرد على مزاعم نيكولا بو ومحاميه
3/الخلاصة
اولا= نحن كهيئة دفاع نحترم القضاء الفرنسي ونثمّن حجم استقلاليته ولا نشك أبدا في انه سيتأثّر بما يُنشر في وسائل الاعلام وصفحات التواصل الاجتماعي
ثانيا=نعتقد ان ادانة المتهم نيكولابو ثابتة ولنا ثقة في هيئة المحكمة التي ستنصف منوبنا
ثالثا= تعلن هيئة الدفاع الدولية انها في انعقاد دائم وأننا نعتزم تقديم قضايا جديدة ضد كل من أخطأ في حق منوبنا لطفي ابراهم
باريس في 05/04/2019
عن هيئة الدفاع الدولية
الاستاذ / الحبيب زمالي