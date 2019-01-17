هل فهمتم لماذا تشْتُمُ حكومةُ الخرابِ الاتحادَ ؟

هل فهمتم الان لماذا كان هدف الخوانجية من البدء اختراق الاتحاد ، ثم محاولة تدميره؟
هل فهمتم لماذا تشتم حكومة الخراب الاتحاد؟
لان الاتحاد هو الصخرة الاخيرة التي يمكن ان تكون ملاذا للشعب ازاء الغرق، الاتحاد ليس فوق النقد، ولكنه يظل وطنيا من رحم هذا الشعب
ليس مسقطا، ولا إخوانيا، ولا لاغارديا، ولا انتهازيا
عاش الاتحاد اكبر قوة في البلاد
ولنا عودة
الدكتورة ألفة يوسف
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إلى الشاهد وجماعته: كيفما قال الطبوبي » بلّو مشاريعكم وتحالفاتكم واشربوا ماءه.. والشعب باش يقلعلكم ظوافركم قبل ما تقلعو ظوافر الشعب..الكلام هذا يمسّك يا غنوشي يا سبب بليتنا..وعاش الاتحاد
الدكتورة نائلة السليني