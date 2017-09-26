هل صلّى النهضاويون صلاة الغائب على مرشدهم مهدي عاكف في تونس؟

قال الداعية الإسلاموي، يوسف القرضاوي، رئيس ما يسمى « الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين » والذي يعتبر الزعيم الروحي لجماعة الإخوان المسلمين، إن النظام المصري منع جنازة المرشد السابق لجماعة الإخوان، محمد مهدي عاكف، الأمر الذي أدى إلى صلاة الملايين عليه حول العالم، على حد تعبيره
جاء ذلك في بيان نشره الاتحاد على موقعه الرسمي، حيث قال القرضاوي: إن جماهير من المسلمين أدوا صلاة الغائب على عاكف في إسطنبول، وغزة، والمسجد الأقصى، كما أدّاها عليه إخوانه المعتقلون، فضلا عن ملايين في أنحاء العالم
وأشاد القرضاوي بمواقف عاكف وما وصفه بـجهاده في سبيل الدعوة وصلابته في الحق وتقديمه الدعوة على حياته ذاتها، » موجها شكره لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد:الذي سمح بإقامة صلاة الغائب في أي مسجد يتم اختياره، إلا أن الناس تقاطروا على بيت الشيخ للعزاء
نحن نعلم أن حركة النهضة الإخوانية قد أصدرت بيانا تنعى فيه مرشدها ، كيف لا ورئيسها راشد الغنوشي هو نائب القرضاوي في رئاسة ما يسمى « الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين » والذي له فرع ناشط في بلادنا . فهل صلّى النهضاويون صلة الغائب على مرشدهم في تونس؟ وإن كان ذلك فبأي مسجد ؟ جهرا أم سرّا ؟ سؤال تجيب عنه مخابراتنا