هل تعلمين يا ليلى الحداد ما معنى « مَرْتْ بُولِيسْ » ؟

رسالة إلى النائبة ليلى الحداد
يمكنك أن تتهجمي على زميلتك » عبير موسي » ووصفها بالإقصائية أو غير ذلك من التصنيفات ذات العلاقة باختلافكما السياسي ، فذلك شأن يعنيكما ويعني المواطن الذي انتخبكما وغيركما . أما أن تصل بك درجة التشنج والانفلات إلى الولوج لعرين المؤسسة الأمنية وتصفين خصمتك السياسية ب » مرت بوليس « ، فهذا يعتبر تحقيرا وإهانة لا ليس فيها للأمنيين وزوجاتهم وأمهاتهم وأبنائهم وبناتهن وللمراة الأمنية
وليكن في علمك أيتها النائبة ان
– » البوليس » الذي تحقرينه من ضمنه المتحصل على شهائد الدكتوراه والماجستير وشهادة الكفاءة في مهنة المحاماة . ومهنته من اشرف المهن في العالم
– زوجة » البوليس » يتم التحري والاسترساد عنها قبل ابرام عقد الزواج لتكون نقية وخالية من اية شبهة
– زوجة البوليس أنجبت القضاة والمحامين والاطباء والمهندسين واطارات بمختلف القطاعات الوظيفية
– زوجة البوليس تشتغل مربية وقاضية ومحامية وطبيبة ومهندسة وعسكرية وأمنية . ومنهن صاحبات مؤهلات علمية وفكرية تفوق بكثير مستواك
وقد تبين من خلال تصريحك هذا انك بعيدة كل البعد عن الوعي السياسي الذي يتطلب الرصانة والهدوء والتحكم في لغة الخطاب . كما تبين انك تضمرين حقدا على الأمنيين وحتى عائلاتهم . وأنت مدعوة للاعتذار علنا وتحت قبة البرلمان لزوجاتنا وأبنائنا وبناتنا وامهات الأمنيين . والنقابات الأمنية وكذلك وزارة الداخلية مدعوون للتعبير عن موقف ازاء هذا الخطاب الذي تجاوز شخص » عبير موسي » ليشمل زوجات » البوليسية
جمعية أمل واستشراف لمتقاعدي الأمن التونسي