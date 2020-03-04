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هل تعلمين يا ليلى الحداد ما معنى « مَرْتْ بُولِيسْ » ؟

هل تعلمين يا ليلى الحداد ما معنى « مَرْتْ بُولِيسْ » ؟

سياسة, عربي | 04/03/2020 |

رسالة إلى النائبة ليلى الحداد

يمكنك أن تتهجمي على زميلتك  » عبير موسي  » ووصفها بالإقصائية أو غير ذلك من التصنيفات ذات العلاقة باختلافكما السياسي ، فذلك شأن يعنيكما ويعني المواطن الذي انتخبكما وغيركما . أما أن تصل بك درجة التشنج والانفلات إلى الولوج لعرين المؤسسة الأمنية وتصفين خصمتك السياسية ب  » مرت بوليس «  ، فهذا يعتبر تحقيرا وإهانة لا ليس فيها للأمنيين وزوجاتهم وأمهاتهم وأبنائهم وبناتهن وللمراة الأمنية
وليكن في علمك أيتها النائبة ان

–  » البوليس  » الذي تحقرينه من ضمنه المتحصل على شهائد الدكتوراه والماجستير وشهادة الكفاءة في مهنة المحاماة . ومهنته من اشرف المهن في العالم
– زوجة  » البوليس  » يتم التحري والاسترساد عنها قبل ابرام عقد الزواج لتكون نقية وخالية من اية شبهة
– زوجة البوليس أنجبت القضاة والمحامين والاطباء والمهندسين واطارات بمختلف القطاعات الوظيفية
– زوجة البوليس تشتغل مربية وقاضية ومحامية وطبيبة ومهندسة وعسكرية وأمنية . ومنهن صاحبات مؤهلات علمية وفكرية تفوق بكثير مستواك
وقد تبين من خلال تصريحك هذا انك بعيدة كل البعد عن الوعي السياسي الذي يتطلب الرصانة والهدوء والتحكم في لغة الخطاب . كما تبين انك تضمرين حقدا على الأمنيين وحتى عائلاتهم . وأنت مدعوة للاعتذار علنا وتحت قبة البرلمان لزوجاتنا وأبنائنا وبناتنا وامهات الأمنيين . والنقابات الأمنية وكذلك وزارة الداخلية مدعوون للتعبير عن موقف ازاء هذا الخطاب الذي تجاوز شخص  » عبير موسي  » ليشمل زوجات  » البوليسية

جمعية أمل واستشراف لمتقاعدي الأمن التونسي