هل تتعافى أجهزة الدولة على حساب جثث اولادنا؟

اكثر ما استفزني في التعاطي الحكومي مع كارثة قرقنة
1- زيارة وزير الصحة لمستشفى الحبيب بورقيبة في الليل خلسة بعد يومين من الحادثة عوض أن يكون على عين المكان فور وقوع الكارثة
2- تصريح وزير الصحة بكون هذه الكارثة أثبتت أن أجهزة الدولة تعافت فهل تتعافى أجهزة الدولة على حساب جثث اولادنا؟
3- الحكومة مشتتة و غير متضامنة فنرى وزير الداخلية يتنقل إلى صفاقس وحده يوما بعد الكارثة و رئيس الحكومة مع وزير الدفاع في قرقنة وحدهما بعد يومان من الكارثة زيارة صباحية و وزير الصحة يتنقل وحده لصفاقس في نفس اليوم ليلا. هل هكذا تعالج الامور في حكومة « الوحدة الوطنية »؟
النائبة فاطمة المسدي