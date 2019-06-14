هل الشيطان ذكر أم انثى؟

سكيتش هزلي الفته من وحي المهزلة التاريخية التي اجتاح خبرها العالم وانطبق عليها مثل: تمخّض الجبل فولد فارا
ويقول السكيتش
زميم النشالين وفي حالة النشالين لا يقال زعيم وانما يقال زميم
زميم النشالين هذا الذي كسب من المال الحرام ما يغنيه وعصابته مدى العمر ويغني ورثتهم من بعدهم وسوس له الشيطان كما وسوس لسيدنا ادم
وهذه المرة لم ينصحه بالاكل من الشجرة لانه يعلم أنه اكل منها والاربعين حرامي الى حد التخمة وانما قال له لمذا لا تترشح لمنصب رئاسة الدولة لتستطيع حماية هذه الامبراطورية المالية المهددة بالاستلاء عليها ان حكم البلاد غيرك او حكمتها
فاستوهته الفكرة وسال لعابه اليها لكن خطرت له خاطرة أفسدت عليه لذة اللحظة فقال للشيطان وهو يحاوره الا تعلم يا هذا باني زميم النشالين وصحيفة سوابقي سوداء سواد وجهك الذي سوّده الله بسبب خبثك ومكرك وخيانتك ومعاصيك
فضحك الشيطان ضحكة خبث ودهاء وقال له من السهل عليك التطهر من كل أدران سوابقك وسوابق عصابتك
قال كيف ذلك.؟ قال بتطبيق أمر الله في عصابتك بقطع أيديهم جميعا فتظهر بذلك في نظر الشعب الزعيم العادل الذي يخاف الله فتكون في الظاهر الامام الورع الذي لا يعصي امر الله ويحكم بما جاء في كتابه ويتبع سنة رسوله وتكون خفية تعصي ربك وتتبع خطوات شيطانك الذي سيضمن لك الخلود في نعيم المال والجاه والسلطان
على شرط واحد وهو أن يكون أول امر رئاسي تصدره يحرّم رجم الشياطين والتعوّذ بالله منهم
وتعاهدا على ذلك وانطلق الزميم الى مَخْبَإِ النشالين فجمع وأوعى وقال أنا ربكم الاعلى فمن أطاعني فهو مني ومن عصاني فصلت رأسه عن جسده
قررت ان أطهركم من ذنوبكم وجرائمكم وأكلكم أموال الناس بالباطل واتخاذكم العنف والغدر والخيانة وبث الرعب وسيلة لتحقيق مآربكم الخبيثة
قال احدهم كيف ذلك يا زميمنا
أجاب الزميم بتلاوة الاية الكريمة : والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم
قال اخر تقف عند عزيز حكيم وتنسى : فمن تاب وأصلح فإن الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم
قال الزميم ان قلت للناس انكم تبتم فلن يصدقني أحد وان قطعت أيديكم كانت لي الحجة البالغة التي لا تقبل الشك
فقال نشال اخر كيف تقطع أيدينا وهي سلاحنا ومورد رزقنا
قال أما السلاح فسأكلف عندما أتولى الامر حاملي السلاح بحمايتكم وأما الرزق فلكم عندي ما نهبناه جميعا وسرقناه ما يكفيني ويكفيكم مدى العمر فلا تخشوا فقرا بعد اليوم
فقال اخر من النشالين كيف تتلو علينا الاية الكريمة من القرءان الكريم ولا تعمل بقول الله تعالى اذا قرات القرءان فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم
فتلعثم الزميم والتفت الى شيطانه ليخرجه من هذه الورطة فلم يجده فنهض من نومه مذعورا ينعل السارقات والسارقين والسياسة والسياسيين والناس أجمعين وهو يردد الحاجة الوحيدة التي قهرتني لم أعرفها وأنا أحاور ابليس: هل الشيطان ذكر أم انثى؟
حسن المحنوش