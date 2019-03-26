هشام الفراتي يُكَرّم أبطال الحرس الوطني الذين قضَوْا على أمير جند الخلافة الإرهابي

أشرف وزير الداخلية السيد « هشام الفراتي » صباح اليوم الثلاثاء 26 مارس 2019 بمقر الإدارة العامة للحرس الوطني بالعوينة على حفل تكريم أبطال الحرس الوطني الذين نفذوا بنجاح العملية الأمنية الإستباقية يوم 19 مارس 2019 بمنطقة حاسي الفريد ولاية القصرين والتي أسفرت عن القضاء على 03 عناصر إرهابية من بينهم أمير ما يسمى بكتيبة جند الخلافة بتونس
وقد أثنى السيد وزير الداخلية على المجهودات المبذولة من قبل مختلف الوحدات الأمنية في مجال مكافحة الإرهاب موصيا بمزيد التفاني في أداء الواجب والتحلي باليقظة الدائمة للمحافظة على مناعة الوطن.
وقد كانت مناسبة للترحم على أرواح الشهداء الأبرار للمؤسسة الأمنية