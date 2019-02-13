هاذُمْ الَّي يِغْتالُوا الكفارْ … يَذْبحُوا… ويِتْوَضّاوْ بدَمْ الطّاغُوتْ

جيوش المعسكر الارهابي متعلمّين على شيوخهم كل ما هو ساقط وخبيث من كذب وتشويه … كي خرجوا ورجعوهم لوالديهم الّي رماوهم للجرب والقمل والماكلة المدوّدة والاغتصاب ولوحوهم في محضنة الارهاب قالوا الّي وقع الاعتداء عليهم من قبل العباد الي في المركز… وما خلاوهمش يصلّيو وحرموهم من القرآن
هاذم الي رجّعوهم لوالديهم و « بو » قال لطفل صغير: رجعلهم حوايجهم هاذم حوايج حرام… باش يرجعولنا يغتالوا الكفار … يذبحوا… يتوضّاو بدم الطاغوت… ويفجروا ارواحهم باش يمشي للجنة ويعنّق حورية
هاذي البلاد اليوم… في انتظار غدوة القريب والقريب اكثر مما نتخيلوا
ليلى طوبال