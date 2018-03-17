هاذي إلّي قالت « الإرهاب فزاعة » تحبّ إطّّيَّحْ الحكومة

في برنامج بوليتيكا على موجات جوهرة اف أم … قالت سامية عبّو إلى يوسف الشاهد: يزّي بلا أفلام وحتى حمار لا يمكنك قيادته فما بالك بقيادة وطن
هاذي قيادية… نائبة شعب… زوجة محمد عبّو إلّي خيّط فمّو في الحبس… هاذي إلّي يعتبروها « لِي فانْ » متاعها المعارضة الشرسة… هاذي إلّي تحبّ اطّيح الحكومة هاذي إلّي يمكن ماشي في بالها هي وباااااارشه اخرين إلّي بتغيير يوسف الشاهد باش يجي المهدي المنتظر ويحلّ المشاكل الكل
على كل … مدام عبّو… يمكن عندك الحقّ في إلّي قلتو… آما سامحني يا للا… وقتلّي الجبالي ومن بعدو العريّض قادوا البلاد للاغتيالات… للدم… للارهاب… للذبحان
وقتلي تصرفوا ميات الملايين في التعويضات وزادت بركت وفلست البلاد… وقتلّي بين 2012 و2015 وقع تسفير آلاف من شبابنا إلى سوريا وإنت وقتها قلت ما عندناش داعش… يظهرلي وقتها قادوا « الوطن » على ظهورات الاحمرة إلّي سكتوا وخنسوا واكتفاو بـما تيسّر من الشهيق والنهيق في صمت
ليلى طوبال