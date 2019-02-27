هؤلاء العائدون كانوا أكثر الإرهابيين عُنفًا ودموية يا سادتي الوزراء

أتركُونا نعتبركم منّا
أتركُونا نطمئن على وطننا وعلى حياتنا
الكلام موجه الى من بيده وزارات العدل و الداخلية و الدفاعالذين ذهبوا طواعية فرادى أو جماعات وهم من سفّرهم من يعلمه الجميع و باعتراف الارهابيين ذاتهم،ذهبوا للعراق و سوريا وهم يحملون فكرا و عقيدة ارهابية، ودعك من خرافة الذهاب للقيام بعمل انساني كما يدعون أو للدراسة كما يروج البعض، هؤلاء العائدون والذين سيعودون من سوريا و من العراق او من ليبيا أو من مالي …و غيرها ، هم ارهابيون على قناعة ووعي و جرائمهم مسجلة عند أشقائنا في سوريا و العراق خاصة و ذهابهم في حد ذاته يدينهم… لا عذر لوزارة الداخلية أو وزارة العدل أن لا تتواصل مع نظيرتها في هذين البلدين و تستفسر عن ما قام به هؤلاء العائدون مهزومين والذين كل التقاريرالاعلامية حول الأحداث في سوريا و العراق كانت اقرت أن العناصر الارهابية هذه من التونسيين كانت الأكثر عنفا و دموية ذكورا وإناثا ، فبأي حق تعتبرونهم مجرد جانحين يتوجب تأهيلهم،و بأي فكر ستقنعونهم؟ واي شيوخ سيتولون غسل أدمغتهم ليتحولوا لمواطنين مسالمين؟ و الحال أن العديد من امثالهم ما ان خرجوا من السجون تورطوا في عمليات ارهابية و ليس بالزمن من بعيد. خافوا الله في وطنكم وفي أهله
الأستاذ عميره عليّه الصغيّر