نُطْلُبْ من سي الزبيدي باشْ ما يِكْذِبْشْ عالتوانْسَة

صباح النور
ماو انا ما عادش عندي ثقة في حتى حدٌ وفي حتى شي … عركة الانتخابات عركة حامية والناس الكل نعرفو الي تونس ومشاكلها المتلتلة عام وراء عام وسعدها الناعس بعد ما حكم فيها ديكتاتور والطرابلسية حكمو فيها الخوانجية وزادو كبولها سعدها ومن وقتها تهز ساق تغرق الاخرى … البلاد موش معنية بهالعركة ولا واحد يخمم فيها والي اللعبة اكبر ببرشة من كرسي قصر قرطاج … نعاود نرجع للماكينة الٌي طلٌعت سي الزبيدي والي عندها ايامات وهي تبشٌر وتخبٌر ناقص كان كميونة المهرجانات الي ادور بالبوق على حصة مريم بالقاضي اليوم الي سي الزبيدي باش يكون فيها ضيف… وبما انو سي الزبيدي عندو الخصال الكل باش يولي رئيس الاٌ شويتوتة نقْصْ في الإتصال… نتصوٌر … ونقول نتصور … وهذا تابع مواقفي البهلولية … الي الاسئلة متاع الحصة وصلوا لسي الزبيدي … اك التصويرة متاع الانسة البراق والي بعدها متاع المعايدة يلزمها تتفسخ من روس التوانسة ويلزم الآلاف الي باش يتفرٌجوا يشهلوا في الزبيدي… ويتهناو ويرتاحوا على مصير اصحاب الماكينة يا ربي سامحوني… على مصير البلاد
برشه ناس نحبهم ونقدرهم وعندي فيهم ثقة يشكروا في سي الزبيدي وفي اخلاقو وفي نزاهتو وخليني نعاود للمرة الالف نقول أني مانيش ضدو، (انا ضدٌ أربعة : مورو وعبير والقروي والرياحي… والباقي خلي كل واحد يجري على روحو باهليهم السبور) ولذا نطلب من سي الزبيدي باش يكون هو … موش الرئيس الي يحبوا يفبركوه… نطلب من سي الزبيدي باش ما يكذبش عالتوانسة … ماو قال ما انحبش نعمل السياسة على خاطر ما تعرفش نكذب… بشرفك سي الزبيدي ما تكذبش علينا
ليلي طوبال