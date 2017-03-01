كتب محمد الهاشمي الحامدي النص أسفله على صفحته بالفايسبوك ودفع بعض الدولارات الأمريكية لنشرها أكثر ما يمكن
برقية عاجلة إلى السيد نور الدين الطبوبي الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل.. طلبت منذ الأسبوع الفارط التشرف بمقابلتك مع وفد من تيار المحبة لتهنئتك بانتخابك أمينا عاما للإتحاد.. لكن للأسف تعذر عليكم تحديد موعد لاستقبالنا.. وفي نفس الوقت لاحظت أنكم استقبلهم عددا من قادة الأحزاب الأخرى المنافسة.. فبحيث أصبح الأمر جارحا ومهينا.. وكما يقول أهلنا في جنوب تونس، اللي يبيعك بالفول بيعو بالقشور.. والرأس فينا لن ينحني لغير الله عز وجل.. لذا سحبنا طلب المقابلة رسميا، وألغينا الدعوة الموجهة لكم لحضور حفل افتتاح مؤتمرنا الوطني الأول صباح بعد غد الجمعة إن شاء الله
رحم الله حشاد.. وعاش الإتحاد.. حليف تيار المحبة في الدفاع عن العدل والتشغيل والكرامة.. والسلام
د. محمد الهاشمي الحامدي، رئيس تيار المحبة
الصورة أعلاه : الطبوبي يستقبل زعيم الإخوان راشدالغنوشي