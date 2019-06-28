نور الدين البحيري يبعث بقاضٍ إلى الموت …فهل من مُنْقِذٍ ؟

هذا نداء ليس لمصلحتي الشخصية
أنقذوا قاضي من الموت ؟؟؟
القاضي الشريف اسمه : ر/ب
نداء
الى السادة
أعضاء المجلس الأعلى للقضاء
السادة القضاة!!
في مثل هذه الايام من سنة 2012
ايّام حكومة الخلافة السادسة تم الاعتداء على كل القضاة ( رجالا ونساءا) من طرف وزير العدل نورالدين البحيري
تمّ اعفاء 82 قاضي واتهامهم بالفساد
منهم من مات قهرا ومنهم من صبر واصرّ
طبعا
فساد وهمي
والايام بينت انها افتراءات وان أعضاء حكومة حزب التعويضات هم الفاسدون
المحكمة الادارية أنصفت القضاة المعفيين : ومنهم القاضي المهدد بالموت
وقضت بعدم شرعية قرارات وزير العدل نورالدين البحيري
تم القيام بكل الاجراءات القانونية لاعلام المجلس الأعلى للقضاء بأحكام المحكمة الادارية لإعادة ادماج القضاة وتمكينهم من حقوقهم من تعويض وتغطية اجتماعية !!!
الى الان لم يتم تنفيذ احكام المحكمة الادارية!؟
الفصل 111 من الدستور يحجر عدم تنفيذ الاحكام القضائية ؟؟
طال الانتظار
بدون اطالة
الان القاضي ( ر/ ب ) يصارع الموت بمستشفى سهلول بسوسة
ويحتاج الى تغطية اجتماعية لاستكمال العلاج او الموت
اذا انتم مؤهلون للسهر على حقوق الناس وعاجزون على أنصاف زميلكم فلا اعتقد إنكم قادرون على افتكاك حقوقكم
انصفوا زميلكم
اعطوه حقه في الحياة
انقذوه ولو في الوقت الضايع قد لا ينتظركم عزرائيل؟؟
وإذا تصرّون على تواصل المظلمة
تكلموا خلينا نبحث عن حل ونتسول أهل الخير لإنقاذ القاضي من موت محقق؟؟
الأستاذ الحبيب الزمالي