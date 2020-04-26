« نورٌ على نورْ »

رأي
لماذا هذه الضجّة الخبيثة لتعيين رئيس الحكومة مهندسَ أشغال كهربائيّة، مستشارا برتبة وزير، ألا تحتاج الحكومة إلى صدمة كهربائيّة، ورجّة تعيد فيها الروح، تحيي قلبَها وتقوّي نبضَها!؟
ورأيت الضجة نفسها على تعيين صاحب قناة الزيتونة الخارجة عن القانون مستشارا برتبة كاتب دولة، بالله عليكم ! ألا تحتاج الحكومة إلى زيتونة، زيتها ينير مسارب القصبة، وفتيلة زيت سراجا وهّاجا يضيئها ويزيدها إشعاعا!؟
أليس بين التعيينين انسجام وحوكمة رشيدة، فالمشترك إضاءة الحكومة بلمعة كهربائيّة وشعلة زيتونيّة، وإخراجها من الظلمات إلى النور، « نور على نور ».!؟
بخبر التعيين هذا، سارعت بغسل يديّ من الحكومة بالمطهّر، اِجتنبت الماء، باعثَ الحياة، لعلمي أنّه قد يوظَّف لتوليد الكهرباء
الدكتور توفيق العلوي
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تو جاء وقت التعيينات…وما زالوا التضحيات
لو كان الواحد يدز البارانويا للآخر، اتو يقول اللي المنتفع الوحيد من الكورونا هي الحكومة التونسية
شبعت بالفلوس من الخارج، وضربت التبرعات، وبعد اقتطعت الشهريات… وتو جاء وقت التعيينات…وما زالوا التضحيات
في تونس، نعاني من فيروس وحيد، وهو مسؤولو الهانة ورقود الجبانة
الدكتورة ألفة يوسف