نورالدين الطبوبي في الجزائر يسعى لإنعاش إتحاد عمال المغرب العربي

أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي، اليوم الخميس، بالجزائر على أهمية وضع لجان مشتركة ما بين المنظمات النقابية المغاربية قصد تعزيز دور الاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي على المستويين الاقليمي والدولي
وقال الطبوبي في تصريح للصحافة عقب لقاء جمعه برئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد والأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد أنه تم بحث كيفيات احياء واعادة تفعيل الاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي لبناء تصور شامل وكامل يسمح بتأسيس منظمة نقابية حقيقية يكون لها تأثير ايجابي في المحافل الاقليمية والدولية
كما كان اللقاء فرصة للتطرق للتعاون والتنسيق بين نقابته والاتحاد العام للعمال الجزائريين مؤكدا أن الجزائر وتونس تتمتعان بقدرات اقتصادية وبشرية من شأنها المساهمة في إنشاء سوق مغاربية مشتركة مستقبلا
وأضاف ذات المتحدث أنه اتفق على تنظيم لقاءات مشتركة ما بين منتدى رؤساء المؤسسات واتحاد الصناعة والتجارة التونسي بالإضافة إلى المركزيتين النقابيتين للبلدين لدراسة العوائق والاشكاليات المطروحة وايجاد الحلول المناسبة لها