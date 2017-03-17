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نورالدين الطبوبي في الجزائر يسعى لإنعاش إتحاد عمال المغرب العربي

نورالدين الطبوبي في الجزائر يسعى لإنعاش إتحاد عمال المغرب العربي

سياسة, عربي | 17/03/2017 |
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أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي، اليوم الخميس، بالجزائر على أهمية وضع لجان مشتركة ما بين المنظمات النقابية المغاربية قصد tabboubi noureddine ugtt tunisieتعزيز دور الاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي على المستويين الاقليمي والدولي

وقال الطبوبي في تصريح للصحافة عقب لقاء جمعه برئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد والأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد أنه تم بحث كيفيات احياء واعادة تفعيل الاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي لبناء تصور شامل وكامل يسمح بتأسيس منظمة نقابية حقيقية يكون لها تأثير ايجابي في المحافل الاقليمية والدولية

كما كان اللقاء فرصة للتطرق للتعاون والتنسيق بين نقابته والاتحاد العام للعمال الجزائريين مؤكدا أن الجزائر وتونس تتمتعان بقدرات اقتصادية وبشرية من شأنها المساهمة في إنشاء سوق مغاربية مشتركة مستقبلا

وأضاف ذات المتحدث أنه اتفق على تنظيم لقاءات مشتركة ما بين منتدى رؤساء المؤسسات واتحاد الصناعة والتجارة التونسي بالإضافة إلى المركزيتين النقابيتين للبلدين لدراسة العوائق والاشكاليات المطروحة وايجاد الحلول المناسبة لها