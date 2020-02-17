نورالدين البحيري كان مثمونًا بل إن آثار الخمر والبلعة كانت ظاهرة للعيان على ملامحه

أول مرّة أتوافق مع جوزيف في الرد
رد يوسف الشاهد على تصريحات نورالدين البحيري ناقص حاجة وحيدة
الشاهد لم يذكر ان نورالدين البحيري كان مثمونًا بل ان آثار الخمر والبلعة كانت ظاهرة للعيان على ملامح نورالدين البحيري زمن حضوره مع سماح مفتاح
سماح مفتاح كانت تشتمّ رائحة الخمر على نورالدين البحيري ولكنها لم تحرجه
هذا ما قاله الإخواني نور الدين البحيري وهو مثمول أو مثمون
الأستاذ الحبيب الزمالي
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البحيري: في حال فشل الفخفاخ.. النهضة ستسحب الثقة من الشاهد وترشح شخص جديد لتشكيل الحكومة
En d’autres termes, si ma femme ne m’écoute pas, j’irais casser la gueule à la voisine
!..AH..!
Ali Gannoun