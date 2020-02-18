نواب من « ائتلاف الكرامة » الإخواني يتاجرون ببراءة تلميذات كفيفات

أصدرت وزارة التربية القومية البيان أسفله مستنكرة ما قام به ثلاثة من نواب مايسمى « ائتلاف الكرامة » الإخواني ( الصورة أعلاه وهم محمد العفاس و راشد الخياري و آية الله الهيشري ) من اعتداء على حرمة مدرسة النور ببئر القصعة للمكفوفين يستوجب متابعة قانونية وجزائية
هذا وقد أصدرت نقابة التعليم الثانوي بالمروج بيانا تتضامن فيه مع إدارة المدرسة التي وقع الإعتداء عليها ومع التلميذات المعتدى عليهن من قبل النواب المذكورين
وقد سمح لنفسه النائب الإخواني راشد الخيارري أن ينعت وزير التربية بالمجرم بعد صدور بيان الوزارة