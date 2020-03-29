نواب الكتلة الوطنية يرفضون مبادرة عصابة مبروك كورشيد الفاشية

يهم نواب الكتلة الوطنية بمجلس نواب الشعب إعلام الرأي العام بما يلي
* نعبر عن احترامنا لحق النواب في المبادرات التشريعية خاصة منها التي تعبر عن المرحلة الحالية وطبيعتها ومطابقتها لتحديات الانتقال الديمقراطي و الاستحقاقات الوطنية الكبرى
* نؤكد على استغرابنا من المبادرة التشريعية المتعلقة بمراجعة الفصلين 245 و 247 من المجلة الجزائية من حيث الشكل والأصل والتوقيت ونعتبرها مخالفة لحرية التعبير ومبدأ المساءلة ومصادرة لحق المواطنين في التعبير عن آراءهم
* ندعو جميع الفاعلين خاصة السلطة التشريعية والتنفيذية بالنأي عن كل أشكال العنف المادي واللفظي وخطاب التفرقة والتمييز والثلب والتكفير بما يؤسس لخطاب سياسي ملتزم ورصين ومسؤول
* نؤكد على رفضنا للمبادرة التشريعية المذكورة وعدم تصويتنا لصالحها في حال عرضها
عاشت تونس
عاشت الدولة الوطنية
أعضاء الكتلة الوطنية
حاتم المليكي
رضا شرف الدين
سميرة بعيزيق
أميرة شرف الدين
صفا الغريبي
خالد قسومة
سهير العسكري
مريم اللغماني
عماد أولاد جبريل
بيان الكتلة الوطنية