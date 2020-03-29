نواب الغَفْلَة » ،مبروك كورشيد ومن لفّ لَفّه »

هناك خبر صادم يُتداول مفاده أن السيد مبروك كورشيد وعدد من نواب الشعب بصدد جمع توقيعات بخصوص مشروع مبادرة تشريعية لمقاضاة كل من يرون أنه كتب في وسائل التواصل الاجتماعي ما يتضمن ثلبا لهم
منتهى الغباء. يا نواب الغفلة نحن من سيُحرر مشروع قانون يحملكم تداعيات القبح والضحالة والانتهازية التي يمارسها الكثير منكم ضدنا وباسم الشعب. نحن من يطالب بتعويضات عن الصياح والكلام الفارغ والشتائم المتبادلة والعنف الذي صدعتم به آذاننا. بدل أن يفكروا في مدونة سلوك وحصص رفع الأمية وأخلقة النواب يفكرون في لجم النخب وعامة الناس في الفايسبوك..هذه بداية رقيقة مني والبقية بعد المصادقة على هذا المشروع. خانها ذراعها قالت سحروني.إنكم فعلا بدأتم تفكرون في الانتحار الجماعي
الدكتورة آمال موسى