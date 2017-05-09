نهضة راشد الغنوشي تدعو شفيق صرصارالى التراجع و تؤكد تمسكها باجراء الانتخابات المحلية في موعدها

اعلن اليوم الاستاذ محمد شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن استقالته واثنين من اعضاء الهيئة. ويهم حركة النهضة ان
1. تعبر عن اسفها الشديد لهذا الاعلان المفاجئ وخاصة في مثل هذا الوقت الذي دخلت فيه بلادنا عمليا في الاعداد لتنظيم الانتخابات المحلية
2. تهيب بالاستاذ محمد شفيق صرصار وزملاءه في مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى تغليب مصلحة البلاد واستئناف عملهم في تنظيم الانتخابات المحلية في موعدها المقرر والمعلن استكمالا لواحد من اهم استحقاقات الثورة والتجربة وهو تنزيل الباب السابع من الدستور ونقل جزء مهم من السلطة الى المحليات والجهات وملء الفراغ الحاصل في البلديات
3. تدعو الاستاذ محمد شفيق صرصار وزميليه الى التراجع عن استقالتهم
4. تؤكد قناعتها بان النظام الديمقراطي المبني على الدستور الجديد فيه من القيم والآليات الكفيلة بادارة الخلافات وحسمها بما يقوي المؤسسات والهيئات ويزيد من قدرتها على القيام بمهامها خدمة للمصالح العامة
5. تؤكد تمسكها باجراء الانتخابات المحلية في موعدها وفق الرزنامة التي اعلنت عنها الهيئة مؤخرا
رئيس حركة النهضة
الشيخ راشد الغنوشي
ملاحظة : حذفنا من البيان « البسملة » لأننا نرى أنها عين النفاق في خطاب سياسي