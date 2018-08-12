نهار 13 أوت ان شاء الله باش نمشي
موش باش نقول عندي الحق…دايور انا نبهت لليوم كيفاش واحد والا جماعة، يمثلو ابسيلون في تاريخ الكون، متأكد انه عنده الحق
اما باش نمشي في إطار ديناميك تطور البلاد
باش نمشي وانا نشوف في جيل جديد قادر باش يقلب الموازين الكل
جيل جديد لا حاشم لا خايف ، فادد من حسابات السياسيين متاع البره والداخل
جيل جديد يحب يعيش، يفرفط، يغني، يحلم، يشطح، رغم الدمار اللي تقاسي فيه تونس
الدكتورة ألفة يوسف
****
طريحة بالبوس والتعنيق والحبّ
صباح النور
باهي… ماكم عملتوا كيما حبّيتوا… ماني قلتلكم راني باش ناخذ أيامات ياخي لا خلّيتوا لا تاليوفونات… لا ميساجات… لا ايميلات… إمّالا حضّروا أرواحكم… غدوة طريحة عالمية قدّام المسرح البلدي السته متاع العشيّة … طريحة بالبوس والتعنيق والحبّ
نهاركم أمل… نهاركم وطن … نهاركم صمود… نهاركم مساواة… نهاركم حرية
#Je_Suis_COLIBE
Demain 13 aout à 18h devant le Théâtre Municipal
IMPATIENTE
ليلى طوبال