نقيب الصحافيين التونسيين يكذب بالحجة الإخواني أسامة بن سالم مستشار الفخفاخ الجديد

نشر الليلة السيد ناجي البغوري ، نقيب الصحافيين التونسيين ، التدوينة أسفله على حسابه الرسمي بالفايسبوك
تلقّيت الرسالة التالية من السيد أسامة بن سالم أنشرها للأمانة مذيّلة بتعليقي
السلام
سي ناجي اردت ان ألفت عنايتكم اني لست صاحب قناة الزيتونة رغم ان كنت من مؤسسيها و قد بعت كل اسهمي منذ سنة 2014 و هذا موثق ومنشور بالرائد الرسمي منذ تلك الفترة
كما اعلمكم بأن قناة الزيتونة تقدمت بقضية ضد الهايكا بسبب ربطها بشخصي و الترويج لوجود سند سياسي لها و قد قضت المحكمة في طورها الابتدائي بإدانة الهايكا و تغريمها بمبلغ ألفي دينار
توجهت لكم بهاته الرسالة على الخاص لافادتكم بمعطيات قد تكون غائبة عنكم
اعول على رحابة صدركم
كل الاحترام و التقدير
التعليق: 1 – اتّصلت بعضو الهايكا السيد هشام السنوسي الذي كذّب ذلك وقال ان الحكم لا يتعلق بموضوع ملكية القناة
2- مسألة التفويت أو بيع الاسهم تحيلنا إلى حالة مشابهة وهي ادّعاء السيد نبيل القروي بأنه انسحب من قناة نسمة لتأسيس حزب سياسي، ليتبين في النهاية أنها عملية تلاعب ليبقى المالك الفعلي والمتحكّم بالسياسة التحريرية للقناة