نقابة القضاة التونسيين تدافع عن القاضية الإخوانية التي أطردت مواطنة للباسها؟

أصدرت منذ قليل نقابة القضاة التونسيين البيان أسفله ونشرته على صفحتها الرسمية لاخبار نقابة القضاة التونسيين بالفايسبوك
بخصوص ما أثارته المحامية لمياء الدبابي كوكة و بشرى بن حميدة البارحة بخصوص طرد قاضية لمواطنة لعدم احترامها المحكمة و الحلول بها بهندام غير لائق
1-أشير ان القاضية ليس لديها حساب فيسبوك و لم تكن على بينة مما طالها من اتهامات باطلة
2- بعرض الصور التي تم تداولها نفت ان تكون المواطنة قد قدمت بتلك الثياب انما حلت بثياب اخرى غير لائقة و قد اعلمتها احتراما للمحكمة بوجوب تغير ثيابها قبل التحرير عليها بعد قلب الملف و انتظارها
3- الواقعة كانت بحضور زملائنا من الملحقين القضائيين الذين صادقوا على ذلك و أكدو على ان هندام المواطنة كان فاضحا و لا يليق بهيبة المحكمة و هو غير الهندام الذي ظهرت به المواطنة في الصورة
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ملاحظة أولى : البيان لا يحمل إمضاءا
ملاحظة ثانية : البيان يتحدث بصيغة المتكلم المفرد تارة( أشير ) والمتكلم الجمع تارة أخرى( زملائنا ) زيادة على الأخطاء التركيبية والرسمية الواردة فيه نرجح أن نقابة السادة القضاة لا ترتكبها ولا تسمح بها
وباتصالنا بالمحامية لمياء الدبابي كوكة أكدت روايتها الأولى وقالت « يكتبون ما يريدون لأن كاميرات المراقبة موجودة بالمحكمة » و تؤكد روايتها لما حدث من إهانة لحريفتها
نودّ أن توضح النقابة موقفها الرسمي بنشر بيان توضيحي آخر يُمضي فيه المسؤول القانوني للنقابة