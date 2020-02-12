نقابة الأمن الجمهوري تساند وتدعم اللإعلاميين الذين بحثوا في الجهاز السري الإخواني النهضاوي

تتوجه نقابة الأمن الجمهوري بكل حياد لفرق الأبحاث المركزية للحرس الوطني بالعوينة بكل الاحترام والتقدير على نزاهة مباشرتهم لمختلف ملفات القضايا الموجهة لهم من النيابة العمومية بكافة محاكم الجمهورية وان دل ذلك على شئ فهو فخر لتونس بنزاهة هؤلاء الأبطال في كشف حقائق وخفايا كل القضايا
ونحن اذ نقدر مرسوم رئاسة الجمهورية عدد 115 لسنة 2011 والمتعلق بحماية حقوق الصحافة والنشر والكتابة بكل حرية للوصول للحقيقة
وحيث أنه تم استدعاء مجموعة من الصحافيين وممثلي بعض الهياكل الاعلامية لسماعهم بخصوص الجهاز السري لحركة النهضة يوم 17فيغري 2020 بالفرقة المركزية الثالثة للأبحاث المركزية للحرس الوطني بقلعة النضال ثكتة الحرس الوطني بالعوينة ونحن نعول على نزاهة بواسل الوطن
فاننا نساند وندعم كل من قال كلمة حق في وطننا هذا لنصل للحقيقة …كل الدعم والمساندة للسلطة الرابعة شمعتنا في وطننا وعلى رأسهم الصحافي ومقدم برامج بالقناة التلفزية تونسنا السيد مراد السليمي صوت الحق…تونس لنا
بيان نقابة الأمن الجمهوري صادر يوم الثلاثاء 11 فيفري 2020
و في تصريح لزميلتنا « بزنس نيوز » مساء يوم الأربعاء 12 فيفري أكد الصحفي بقناة تونسنا مراد السليمي ( الصورة أعلاه ) أن حركة النهضة قدمت قضية بفريق عمل وثائقي » الغرف السوداء » عن الجهاز السري لحركة النهضة والاغتيالات السياسية الذي عرض في جوان الماضي على قناة تونسنا بعد أن رفضت 3 قنوات خاصة معروفة بثه
السليمي أكد لنا أنه تلقى استدعاء من فرقة المركزية الثالثة للأبحاث للحرس الوطني بالعوينة وسيمثل أمامهم يوم الاثنين 17 فيفري 2020 لسماعه بخصوص الجهاز السري لحركة النهضة
وطال الاستدعاء كلا من الممثل القانوني لقناة تونسنا، والصحفيين ومخرج الوثائقي