نقابة الأئمة ترى أن مقترحات تقرير لجنة الحريات والمساواة تتماشي مع مقاصد الاسلام

أكد اليوم الجمعة الأمين العام لنقابة الأئمة فاضل عاشور في مداخلة له في بوليتيكا على أمواج جوهرة.ف.م أن النقاط الواردة في تقرير لجنة الحريات والمساواة هي مطالب ثورية ومقترحات تتماشى مع مقاصد الإسلام ومقاصد التشريع الاسلامي ويجب الانصياع لها والاعتراف بها
وأضاف عاشور أن نقابة الأئمة ليس لها أي تحفظات على كل ما ورد في التقرير وتشجع على المضي في تطبيق هذه المقترحات لأنه يجب الالتفات إلى جانب وقتية الأحكام في الشريعة
واعتبر عاشور أن هذا التقرير وقع عرضه على مجلس نواب الشعب هو الوحيد المخول له قانونا بقبول هذا القانون أو رفضه وكل الأطراف مطالبة للإنصياع والإذعان إلى قرار مجلس نواب الشعب لأننا في دولة قانون و مؤسسات