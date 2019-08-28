« نِفْسْ مُومْنَة » في دولة « العفاريت »

في العشرين و نيف ممّن غربلتهم الهيئة المستقلّة لانتخاب رئيسٍ للجمهوريّة التونسيّة توجد « نفس مومنة » وحيدة وسط أكثر من عشرين عفريتا و العفريت في اللغة هو الخبيث الدّاهية الماكر الشّيطان. و هذه النفس المؤمنة هي المترشّح الأوّل و الوحيد المزعج لبقيّة القطيع وهي متمثّلة في شخص الأستاذ عبد الكريم الزبيدي حتّى نسمّي الأشياء بأسمائها. و هذه النفس المؤمنة تتقدّم للنّاس على أنّها مترشّح مستقلّ عن الأحزاب و متعالٍ عن معمعةٍ المتحاربون فيها من أجل السّلطة كمشة من الأوباش و الأوباش في اللغة العربيّة تعني الخليط من النّاس بيّنتْ التجربة منذ ما يناهز العشر سنوات أنّه لا دين لهم و لا ملّة إلاّ ملّة الاستحواذ على السّلطة مهما كانت التكاليف و مهما كانت الحيل و السُّبل. وهي معمعة تتبارى فيها العفاريت و أحذق العفاريت الأقدر على الغدر و الكذب و المراوغة و المراودة و المخاتلة و المخاذلة و العفرتة هو المنتصر في حرب العفاريت فما الذي رمى بهذه النفس المؤمنة في وسط العفاريت كما ترمي بالنّعجة بين الذّئاب و لذلك رثى كثير من المتعفرتين، حسب اصطلاح محسن مرزوق، لحال هذه النفس المؤمنة و الحقيقة أنّ هذه العفاريت لا ترثي لحال هذه النفس المؤمنة بقدر ما تخافها و تهابها و تستشعر منها خطرا عليها.
و مشكل العفاريت، فعلا، أنّ الكثير من المواطنين و من المثقّفين يريدون أن تترأسّهم نفس مؤمنة بعدما ذاقوا من العفاريت الأمرّين على امتداد عشر سنوات علما بأنّ النفس المومنة لا تعني في هذا المقام أنّها نفس غبيّة و لا تعني أنّها نفس عاجزة عن الفصل بين الحقّ و الباطل و الصحّة و الخطإ و الاستقامة و الفساد و لا تعني أنّها ليست نفسا حازمة و حاسمة في إزهاق الباطل و الفساد إحقاق الحقّ و الصلاح
إن كانت هذه صفات « النفس المومنة » فنحن اليوم أحوج ما نكون إليها في بلاد « العفاريت » التّي ضربت بمطالب الثورة عرض الحائط. و رجائي أن يفصح عبد الكريم الزبيدي عن تأهّله ليكون النفس الخيّرة التّي تشقّ طريقها وسط الذّئاب لتقتلع نبتة الفساد و الظلاميّة من جذورها
الدكتور الهادي جطلاوي