نظرة أب سمية اللندني المشحونة حقدا وكرها تعبير عن عمق الشقاق في بلادنا

جماعة الحنان الزائد … رجاءا اتركونا نموت بصمت
حين تفضح الفوضى التي عمت عمل الحكومة وتحدي فقراء البلاد للحجر الصحي وعدم مصداقية الارقام التي تقدم للناس لمجرد الهروب الى الأمام وتواصل الحملات التي تقودها كتائب الذباب الأزرق لتلميع صورة وزير فاشل، يخرج لك جماعة جبهة الإيجابية وحزب « سبق الخير » للدعوة للحمة الوطنية الصماء
لا يا صديقي … انتم تكتشفون الوباء لاول مرة، نحن نقارع من هم اخطر الف مرة منه وساهم في استشهاد أضعاف أضعاف من توفاهم الله جراء الكورونا
هؤلاء لم ولن يكونوا من صف الوطن وسيضحون بالبلاد لو تعرضت مصالحهم للخطر
أن النظرة المشحونة حقدا وكرها التي رمق بها المجرم أبو سمية اللندني حين حضر اجتماع مجلس الامن القومي هي أصدق تعبير عن عمق الشقاق في بلادنا
أما الصورة الاخرى، فهي لشعبنا المفقر الذي طحنته الازمة وتفكك الدولة وكاننا بلاد محتلة أو مخيم للاجءين … لذا، لا تطالبني صديقي ان أكون ايجابيا
الدكتور رافع طبيب