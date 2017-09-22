نشاط كثيف لخميس جهيناوي على هامش الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك

وقع وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي مع نظيره الكامروني مبيلا مبيلا أمس الخميس 21 سبتمبر 2017 بنيويورك على هامش الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة ، جملة من اتفاقيات التعاون الثنائي بين تونس والكامرون
وينتظر أن تساهم هذه الاتفاقيات التي تشمل مجالات المرأة والأسرة والصحة الانجابية والتنظيم العائلي والتكوين المهني والتشغيل والتعليم العالي والبحث العلمي والتنمية التكنولوجية والصناعية والثقافة، في دفع التعاون الثنائي بين البلدين
من جهة أخرى أكد الوزير في لقائه بنائبة رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح القضاء ووزيرة الشؤون الخارجية البلغارية ايكاترينا زاهاريافا، على أهمية تطوير آليات التشاور بين البلدين على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف في إطار الاتحاد الأوروبي، لإعطاء دفع جديد للعلاقات الثنائية خصوصا في المجال الاقتصادي
ولدى التطرق إلى مستجدات الوضع في ليبيا، أكد الوزير حرص تونس على التوصل إلى حل سلمي للأزمة من خلال دعم التشاور بين مختلف الأطراف الليبية تحت اشراف الأمم المتحدة
من جانبها أكدت الوزيرة البلغارية على الأهمية التي توليها بلادها لعلاقاتها مع تونس وتطلعها إلى تطويرها خاصة من خلال تكثيف نسق تبادل الزيارات رفيعة المستوى والنهوض بالتعاون في قطاعي الاستثمار والسياحة
كما أجرى وزير الشؤون الخارجية محادثة مع وزيرة خارجية كولومبيا ماريا أنجيلا هولغوين كويلار، أكدا خلالها رغبة البلدين فى تعزيز العلاقات الثنائية في كل المجالات واتفقا خاصة على العمل على إحداث لجنة مشتركة ودعم نسق تبادل زيارات بين سامي مسؤولي البلدين
من ناحية أخرى استعرض السيد خميس الجهيناوي مع الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط فتح الله السجلماسي، آفاق التعاون بين تونس والاتحاد وسبل تنمية التعاون الإقليمي بين دول المنطقة
كما كان لوزير الخارجية لقاء مع وفد برلماني ايطالي يضم رئيسي لجنة الشؤون الخارجية والهجرة بمجلس المستشارين بيار فرديناند كاسيني، ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الايطالي فابريزيو سيشيتو تطرق إلى تقدم مسار الانتقال الديمقراطي بتونس والتعاون التونسي الايطالي في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية ومقاومة الارهاب وتطورات الأوضاع الأمنية في المنطقة
المصدر : وزارة الشؤون الخارجية