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نشاط كثيف لخميس جهيناوي على هامش الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك

نشاط كثيف لخميس جهيناوي على هامش الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك

إقتصاد, سياسة, عربي | 22/09/2017 |
tunisie méditerranée

وقع وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي مع نظيره الكامروني مبيلا مبيلا أمس الخميس 21 سبتمبر 2017 بنيويورك على هامش الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة ، جملة من اتفاقيات التعاون الثنائي بين تونس والكامرون
وينتظر أن تساهم هذه الاتفاقيات التي تشمل مجالات المرأة والأسرة والصحة الانجابية والتنظيم العائلي والتكوين المهني والتشغيل والتعليم العالي والبحث العلمي والتنمية التكنولوجية والصناعية والثقافة، في دفع التعاون الثنائي بين البلدين
tunisie cameroun

من جهة أخرى أكد الوزير في لقائه بنائبة رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح القضاء ووزيرة الشؤون الخارجية البلغارية ايكاترينا زاهاريافا، على أهمية تطوير آليات التشاور بين البلدين على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف في إطار الاتحاد الأوروبي، لإعطاء دفع جديد للعلاقات الثنائية خصوصا في المجال الاقتصادي
ولدى التطرق إلى مستجدات الوضع في ليبيا، أكد الوزير حرص تونس على التوصل إلى حل سلمي للأزمة من خلال دعم التشاور بين مختلف الأطراف الليبية تحت اشراف الأمم المتحدة
tunisie bulgarie

من جانبها أكدت الوزيرة البلغارية على الأهمية التي توليها بلادها لعلاقاتها مع تونس وتطلعها إلى تطويرها خاصة من خلال تكثيف نسق تبادل الزيارات رفيعة المستوى والنهوض بالتعاون في قطاعي الاستثمار والسياحة

كما أجرى وزير الشؤون الخارجية محادثة مع وزيرة خارجية كولومبيا ماريا أنجيلا هولغوين كويلار، أكدا خلالها رغبة البلدين فى تعزيز العلاقات الثنائية في كل المجالات واتفقا خاصة على العمل على إحداث لجنة مشتركة ودعم نسق تبادل زيارات بين سامي مسؤولي البلدين

tunisie colombie

من ناحية أخرى استعرض السيد خميس الجهيناوي مع الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط فتح الله السجلماسي، آفاق التعاون بين تونس والاتحاد وسبل تنمية التعاون الإقليمي بين دول المنطقة
كما كان لوزير الخارجية لقاء مع وفد برلماني ايطالي يضم رئيسي لجنة الشؤون الخارجية والهجرة بمجلس المستشارين بيار فرديناند كاسيني، ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الايطالي فابريزيو سيشيتو تطرق إلى تقدم مسار الانتقال الديمقراطي بتونس والتعاون التونسي الايطالي في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية ومقاومة الارهاب وتطورات الأوضاع الأمنية في المنطقة

tunisie méditerranée

المصدر : وزارة الشؤون الخارجية