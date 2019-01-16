نشاط سياسي واقتصادي كثيف لخميس الجهيناوي بإسبانيا

أدى وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي زيارة رسمية إلى المملكة الإسبانية يوم 15 جانفي 2019 بدعوة من نظيره الإسباني جوزيب بوريل، وفي إطار متابعة تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الدورة الثامنة للاجتماع رفيع المستوى التونسي- الإسباني الذي انعقد بتونس تحت إشراف رئيسي حكومتي البلدين خلال شهر فيفري 2018
واستقبل وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي من قبل ملك إسبانيا فيليب السادس، حيث سلم الوزير للملك الإسباني رسالة خطية من سيادة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي. وعبر الملك فيليب السادس خلال اللقاء عن تقديره الشخصي لرئيس الجمهورية ومتابعته المستمرة للأوضاع في تونس، معربا عن تطلعه لأداء زيارة لتونس في أقرب فرصة ممكنة
وكان وزير الشؤون الخارجية عقد في مستهل زيارته إلى إسبانيا جلسة عمل مع نظيره وزير الشؤون الخارجية والإتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، تم خلالها بحث واقع العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتوسيع مجالاتها بما يُتيح فتح آفاق جديدة للتعاون بين تونس وإسبانيا خاصة في مجالات الاستثمار والتعاون المالي والتبادل التجاري، بالإضافة إلى استعراض الحوافز والتشجيعات التي تتيحها مجلة الاستثمار الجديدة
وبحث الجانبان أيضا مسألة إثراء التعاون الثقافي والعلمي والفني بين البلدين لاسيما عبر دعم دور الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية ( أإسيد ) خاصة في المجالات المتصلة بالشباب والتعليم العالي والمرأة والمساواة بين الجنسين. كما جدد الوزيران عزمهما على المضي قدما في مكافحة آفة الإرهاب والتطرف عبر تدعيم التنسيق في المجالين الأمني والعسكري والتكوين وتبادل الخبرات
وأثنى خميس الجهيناوي على دعم إسبانيا لتونس في مسارها الإنتقالي، مؤكدا على أهمية مواصلة هذا الدعم داخل الأطر التابعة للاتحاد الأوروبي ومختلف الفضاءات الأخرى، وذلك خاصة فيما يتعلق بالمفاوضات الجارية لإبرام اتفاق التبادل الحر الكامل والمعمق ( أليكا ) مع الاتحاد الأوروبي
كما كان اللقاء مناسبة تطرق خلاله الوزيران إلى مختلف أطر التعاون الأورومتوسطي على غرار مجموعة 5+5 والاتحاد من أجل المتوسط وأبديا تطابقا في وجهتي نظرهما بخصوص ضرورة مزيد تفعيل نشاط هذه الأطر وتعزيز أدوارها. كما بحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأهمها الأزمة في ليبيا ومسألة الهجرة غير الشرعية في المتوسط. وفي ختام اللقاء، وجه وزير الشؤون الخارجية لنظيره الاسباني لزيارة تونس بهدف مواصلة التشاور والتنسيق بشأن المسائل الثنائية والإقليمية
وأجرى وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، محادثة مع رئيس مجلس الشيوخ الاسباني « بيوقارسيا إسودورو »، استعرض الطرفان خلالها علاقات التعاون البرلماني بين تونس واسبانيا وحرصهما على مزيد تطويرها من خلال إنشاء آلية للتعاون البرلماني تكون إطارا لتبادل التجارب والخبرات بين الجانبين.
وشدد الوزير على عزم بلادنا الراسخ على المضي قدما من أجل استكمال مسار إرساء أسس دولة القانون والديمقراطية وضمان الحريات الفردية. من جهته، أعرب رئيس مجلس الشيوخ الإسباني عن تقديره الكبير للتجربة الديمقراطية في تونس. و في ختام اللقاء، حمّل السيد « بيوقارسيا إسودورو » الوزير، دعوة شفوية إلى رئيس مجلس نواب الشعب، لأداء زيارة إلى إسبانيا، يتم خلالها بحث سبل إرساء آلية دائمة للتعاون البرلماني بين البلدين
كما التقى خميس الجهيناوي مع الأمين العام للمنظمة العالمية للسياحة « زوراب بولوليكاشفيلي »، الذي جدد شكره لوزير الخارجية على دعم تونس لترشحه على رأس هذه المنظمة، منوها بما تزخر به تونس من إمكانيات في المجال السياحي، ممّا يؤهلها للاضطلاع بدور ريادي على المستوى العربي والإفريقي. كما أبدى الأمين العام استعداده لتطوير التعاون مع تونس في عديد المجالات المتصلة بالقطاع، معلنا استعداد بلاده للتوقيع على اتفاق التعاون مع تونس في المجال السياحي لتعزيز الإطار القانوني للتعاون بين الطرفين
من ناحيته، جدد الوزير رغبة تونس في الاستفادة من دعم المنظمة لتطوير القطاع السياحي في تونس ومواكبة التطورات الجديدة التي يشهدها والاستفادة من الخبرات التي تقدمها المنظمة في مجال تكوين وتأهيل المهنيين وممثلي وكالات الأسفار، استجابة لحاجيات القطاع من ناحية، ومواكبة للتطورات السريعة التي يشهدها، من ناحية أخرى
وتزامنا مع الاحتفال بالذكرى الثامنة لعيد الثورة، أشرف وزير الخارجية خميس الجهيناوي على حفل التقى خلاله عددا من أفراد الجالية التونسية المقيمة باسبانيا واستمع إلى مشاغلهم وتطلعاتهم. كما أدلى الوزير بحوارات صحفية مع عدد من وسائل الإعلام الاسبانية
الصورة على اليمين : وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي خلال لقاءه مع ملك إسبانيا فيليب السادس