نشاط الجهاز السري التابع لحركة النهضة الإخوانية بين تونس وأوروبا

نشرت منذ حين هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد و محمد براهمي التدوينة أسفله على حسابها الرسمي بالفايسبوك مرفوقة بالوثائق السرية المرافقة
مستمرّون في النشر
وثيقة اليوم مصدرها حاسوب مصطفى خذر المحجوز بملف القضية وهي عبارة عن تقرير إختراق لحزب نداء تونس عن طريق أحد أعضاء الجهاز السري لحركة النهضة المندس في نداء تونس و المسمى عماد وقد تم فقط إخفاء هويته الكاملة والواردة بالتقرير الأصلي
في التقرير معلومات حول قنصلية تونس بمرسيليا وملفات راجعة بالنظر لها تم رصدها بغاية الإستيلاء عليها . كما تم دفع مبالغ مالية بغاية التجسس والحصول على معطيات حساسة .كما تضمن معلومات عن عدد كبير من السياسين وحوارات تمت بينهم في لقاءات خاصة .
وينتهي التقرير بطلب كراء فيلا مجهزة بالكميراوات وأدوات التجسس لتسجيل وتصوير قيادات حزب نداء تونس بشكل خاص والمعارضة بشكل عام .
إقرؤو ا جيدا
نشاط الجهاز السري التابع لحركة النهضة بين تونس وأوروبا
يتبع