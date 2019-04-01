نداد تونس والمشروع وآفاق ينددون والنهضة تستنكرالعنف الذي تعرضت له عبير موسي

تعرض الحزب الدستوري الحر اليوم خلال إجتماع في سيدي بوزيد إلى تهجم في إطار التشويش وفِي هذا السياق يندد حزب آفاق تونس بهذه الممارسات مذكرا بأن حق الإجتماع وحرية التنظم هي مكاسب ديمقراطية للجميع وأن حزب آفاق تونس سيظل يدافع عليها من منطلق الدفاع عن الحريات السياسية ساعيا إلى أن تكون الحملة الإنتخابية القادمة فيها تنافس على الأفكار والبرامج بعيدا عن كل أنواع العنف والتضييق
تونس في 31 مارس 2019
حزب آفاق تونس
بيان
*****
تبعا لما تم تداوله من أخبار حول تعرض الإجتماع الذي عقده الحزب الدستوري الحر البارحة الأحد 31 مارس 2019 بمدينة سيدي بوزيد إلى الإفشال والتعطيل، فإن حركة النهضة تعبر عن استنكارها وتنديدها بهذه الممارسات وتذكر بموقفها الثابت والمبدئي وهو احترام مقتضيات القانون الضامن لحق الاجتماع والتعبير لكل الأطراف السياسية والفكرية
حركة النهضة
مكتب الاعلام والاتصال
بلاغ اعلامي
*****