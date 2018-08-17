نداء تونس ينعت تصريحات فتحي العيوني بالداعشية

بعد التصريحات الخطيرة التي أطلقها رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني يهم حركة نداء تونس التعبير عن التالي
– تنديدها الشديد بما صدر عن المذكور من دعوة واضحة وصريحة للتمرد على قوانين الدولة والجمهورية
– اعتبار أن هذه التصريحات تصب في خانة الفكر التكفيري الداعشي المهدد لمؤسسات الدولة والمعادي لمنظومتها القانونية والدستورية التي هي محل إجماع سياسي ومدني وأن صاحبها لا يمثل رأي المجلس البلدي بالكرم وسبق للحركة أن نبهت لخطورة ترشيحه لرئاسة البلدية
-تعلن استعدادها الكامل للتصدي لهذا التمرد الصريح على قوانين الدولة واتخاذ الخطوات السياسية والقانونية اللازمة لإيقاف هذه التجاوزات الخطيرة
– تدعو وزارة الشؤون المحلية لتحمل مسؤوليتها القانونية في ردع مثل هذه الممارسات
– تدعو جميع القوى السياسية والمدنية الديمقراطية إلى اليقظة والتعبئة تجاه هذه الانحرافات الخطيرة التي من شأنها أن تضع مسار الحكم المحلي مثلما نبهنا إلى ذلك سابقا على طريق خطير يهدد وحدة الدولة والمجتمع
تونس في 17 أوت 2018
عن حركة نداء تونس
المدير التنفيذي
حافظ قائد السبسي
بيان