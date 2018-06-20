نداء تونس والاتحاد العام التونسي للشغل متّفِقان على الإطاحة بحكومة يوسف الشاهد

التقى اليوم بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل وفد من حركة نداء تونس يقوده المدير التنفيذي للحزب حافظ قائد السبسي بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي وقد دار خلال هذا اللقاء نقاش حول الأزمة الحكومية و انعكاساتها الاقتصادية و الاجتماعية الخطيرة في هذا الظرف الصعب الذي تمر به البلاد خاصة بعد تعليق وثقة قرطاج 2
وقد لمس وفد حركة نداء تونس من خلال هذا اللقاء استعداد الاتحاد العام التونسي للشغل في الانفتاح على الاصلاحات الضرورية الممكنة شريطة وجود الأطراف الحكومية الجادة والأطراف السياسية القابلة للتضحية الجماعية
كما أكد تمسكه بوحدة الصف الوطني والانحياز التام للقضايا الأساسية للشعب بعيدا عن كل التجاذبات السياسوية المفتعلة وبعيدا عن كل المعارك الشخصية التي يريد البعض التسويق لها على حساب المصلحة العليا للوطن
وأكد وفد حركة نداء تونس وقوف الحركة اللامشروط إلى جانب الاتحاد العام التونسي للشغل المنظمة الوطنية العريقة في مواجهة حملات التشويه التي تستهدف قيادات الاتحاد بمثل ما تستهدف حركة نداء تونس
كما أكد الجانبان على ضرورة ايجاد حل سريع يمكن من وضع حد للازمة التي تواجهها البلاد من خلال تغيير عميق وشامل للحكومة بغرض الشروع في الاصلاحات وبما يساعد على المضي قدما في اتجاه تحقيق نمو حقيقي ودائم والسيطرة التدريجية على نسب التضخم والبطالة
عن حركة نداء تونس
المدير التنفيذي
حافظ قائد السبسي
تونس في 20 جوان 2018
بــــــــــــــــــــــلاغ
كما أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل البيان المقتضب التالي
جرى اليوم بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل لقاء بين الأخ الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي وقيادة حركة نداء تونس يتقدمها السيد حافظ قائد السبسي المدير التنفيذي للحزب ، وتطرق اللقاء للوضع العام في البلاد و الصعوبات التي تواجه تونس جراء استفحال الأزمة السياسية .
و تم التأكيد بين القيادتين على ضرورة الإسراع بايجاد الحلول الناجعة لإنهاء الأزمة و تجاوزها و خلق مناخ سياسي واجتماعي واقتصادي يمكن من توفير ظروف جيدة للتونسيين بعيدا عن مناخات التوتر والاحتقان و تدهور المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية مع ظهور أزمة خانقة في كل المجالات مما أثر على حياة التونسيين وعلى مستوى عيشهم