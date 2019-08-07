نداء تونس « شق حافظ » يرشح عبد الكريم الزبيدي لرئاسة الجمهورية

إن حركة نداء تونس، حزب الزعيم الرئيس المؤسس الباجي قائد السبسي بناء على مخرجات اجتماع المكتب السياسي الموسع بتاريخ 1 أوت 2019 التي فوض بموجبه لقيادة الحزب اتخاذ القرار النهائي في خصوص ترشيح السيّد عبد الكريم الزبيدي للانتخابات الرئاسية، بعد اجراء ما يتعين من اتصالات، وبعد الدرس قرّر الحزب مساندة ترشح السيّد عبد الكريم الزبيدي لما يحوزه من خصال الكفاءة والتجربة والنزاهة والوفاء لنهج الزعيم الراحل الباجي القائد السبسي
إن السيّد عبد الكريم الزبيدي علاوة على تحمله المسؤوليات في مختلف درجاتها في دولة الاستقلال، فقد تحمل أمانة وزارة الدفاع في المرحلة الأولى والثانية للانتقال الديمقراطي بكل اقتدار وأمانة وكان النجاح حليفه بامتياز
إن السيّد عبد الكريم الزبيدي كان رفيقا للزعيم والرئيس الراحل وكان داعما لمشروعه الهادف لخلق التوازن السياسي إذ وقف إلى جانبه في مرحلة تأسيس حركة نداء تونس ونهل عنه منهج التفكير وارتوى بمبادئ مشروعه الحضاري وايمانه بالدولة وهيبتها وتقديم مصالحها ومصالح الوطن
إنه الناتج الخالص والمخلص للمدرسة السياسية للزعيم الراحل ولذلك فهو الاجدر بحمل الأمانة وصون الرسالة
لكل الاعتبارات السالفة الذكر يؤكّد حزب حركة نداء تونس مساندة ترشيح السيّد عبد الكريم الزبيدي ليكون رئيسا لتونس ويدعو كافة نوابه وهياكله ومناضليه ومناضلاته في مختلف المواقع إلى الانخراط المطلق في مساندة هذا الترشح
وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ
صدق الله العظيم
عاشت تونس
عاشت الجمهورية
تونس في 06 أوت 2019
رئيس اللجنة المركزية
حافظ قائد السبسي