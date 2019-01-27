نحِبُّوا نَعْرفُوا الحقيقة ؟… مَوعِدْنا يوم 6 فيفري القادم

صباح النور
نحبّوا الحقيقة… حقيقة الّي صار فينا والّي نستنّاو فيها سنين… حقيقة الاغتيالات السياسية… حقيقة الارهاب الّي ذبح الجنود في شقان الفطر… وبعث راس مبروك السلطاني لامو… وغدر سقراط وخطف زهرة اسمها سارّة… ولغّم الجبولات إلّي لليوم ما زالت تتفرقع وتقصّ في الساقين… نحبوا نعرفوا حقيقة شبكات التسفير وآلاف الشباب الّي تبعثوا لجهنّم بعد ما طمّعوهم بالجنّة وبالفلوس ومات منهم الّي مات ويمكن ما لقاش حفرة يدفنوه فيها … نحبّوا نعرفوا حقيقة الجهاز السرّي … نحبّوا نعرفوا كل صغيرة وكل كبيرة تهمّ تونس وامنها ومستقبل صغارها… نحبّوا نعرفو آش كون شوى الامّيمة… آش كون يتّم أولاد الشهداء… آش كون شوانا وبكّانا ونغصصنا عيشتنا
نطالب بالحقيقة كاملة … وإذا كان الحقيقة هاذي ـ كي الحرية ـ تفتك ولا تعطى… نحن لها… والّي يلوّحوا بحرب أهلية راكم تسخّفوا خاطر ما تعرفوناش و ما تخوّفوناش…
الموعد 6 فيفري 2019… الثمانية متاع الصباح… في مكان اغتيال الشهيد الرمز… حبيبي شكري بلعيد… كان معانا ولّى فينا… ما نسيتش ما نيش باش ننسى وما نيش باش نسامح.
مهما طالت الايام… الحقيقة لازم تبان… إي عندي أمل
ليلى طوبال